        Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından bıçakla ağır yaralanan anne, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 06:28 Güncelleme:
        İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden anne A.S. ile oğlu İ.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S. annesini bıçakla yaraladı.

        A.S'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra kendini bıçaklayan ve evin önündeki park halinde olan bir araca zarar veren İ.S. polis ekiplerine bir süre direndi.

        Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen İ.S, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anne A.S, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, İ.S'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Annesini bıçaklayıp dehşet saçtı: Ağır yaralı kadın yaşam savaşını kaybetti
