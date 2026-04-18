GÜNCELLEME - Bursaspor, şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

        Giriş: 18.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Süper Lig 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, alt liglerden yükselişini sürdürüyor.

        Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı.

        Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı.

        Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

        Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.




        - Binlerce kişi koreografi yaptı

        Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

        Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.

        Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

        Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.




        - Başkan Çelik: "İnşallah bir daha kötü günleri görmeyiz"

        Bursaspor Kulübü Enes Çelik, gazetecilere, bu başarıda herkesin büyük emeği olduğunu söyledi.

        Perde arkasında görünmeyen büyük bir çaba olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "İki sene takılmadan çok şükür 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan gelmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Ciddi raporlarımız var. Bol bol yabancı futbolcu izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Koreografide çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötü günleri görmeyiz."

        Teknik Direktör Mustafa Er de çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Zor bir yolculuktan geçtiklerini ifade eden Er, "Başta başkanımız Enes Çelik olmak üzere herkese teşekkür ederim. Başardığımız için mutluyum. İki sene üst üste şampiyonluk çok değerli. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.




        - "Acı olaylardan dolayı şampiyonluk kutlamasını erteledik"

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da çok güzel bir maç olduğunu söyledi.

        Tüm futbolcuları ve taraftarları tebrik eden Biba, "90 dakika hiç susmadan tezahürat yaptılar. Bu hafta yaşadığımız acı olaylardan dolayı şampiyonluk kutlamasını erteledik. Önümüzdeki hafta son maçı yapıp şampiyonluğu kutlayacağız. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise Bursaspor'un şampiyonluğunun hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekten inancın, azmin nasıl başarı getirdiğini hepimiz gördük. Taraftarımızın coşkusu, sahiplenmesi gurur verici. Enes Çelik başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyonluk Bursa'ya çok yakıştı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

