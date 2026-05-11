Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Gürsu Belediye Başkanı Işık yeni uygulamaları tanıttı

        Gürsu Belediye Başkanı Işık yeni uygulamaları tanıttı

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşlara yönelik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri 4 yeni dijital uygulamayı tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Gürsu Belediye Başkanı Işık yeni uygulamaları tanıttı

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşlara yönelik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri 4 yeni dijital uygulamayı tanıttı.

        Başkan Işık, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, uygulamaların hem belediyenin işleyişini hem de vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

        Yerel seçim döneminde vatandaşlara 28 proje sözü verdiklerini belirten Işık, bunların 14'ünü kısa sürede tamamladıklarını ifade etti.

        Işık, seçim beyannamesinde yer almayan projeleri de hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin yanı sıra yeni projeler üretebilmek de önemli." dedi.


        Geçen yıl yaşanan orman yangınını da hatırlatan Işık, Orman Bölge Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle yanan alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını, yaklaşık 500 bin fidanlık planlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Işık, tanıtımı yapılan uygulamalardan ilkinin tarım alanında kullanılacak "GÜRTAM" sistemi olduğunu anlattı.

        İkinci uygulama olan "Kolektif Kariyer Merkezi"nin ise e-Devlet ve İŞKUR bağlantılı çalışacağını bildiren Işık, vatandaşların iş ve kariyer süreçlerine destek sağlayacağını ifade etti.

        "Gürsu Belediyesi Vatandaş" isimli üçüncü uygulamanın belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağının altını çizen Başkan Işık, "Gürsu Atık" modülüyle de geri dönüşüm süreçlerinin dijital ortamda takip edileceğini aktardı.

        Işık, plastik, kağıt, metal ve tekstil ürünleri gibi geri dönüştürülebilir atıkların sisteme kazandırılmasıyla vatandaşlara puan ve nakit destek sağlanacağı kaydetti.

        Belediyenin ayrıca kurum içi işleyişi hızlandırmaya yönelik Yeni Yönetim Sistemi adlı bir sistem geliştirdiğinin altını çizen Işık, belediyecilik işlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütüleceğini anlattı.

        Uygulamaların cuma günü kullanıma sunulacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Altın adımlarda şampiyonlar belli oldu
        Altın adımlarda şampiyonlar belli oldu
        Özel çocuklara özel destek Kestel'de büyüyor Kestel Belediyesi'nden özel ço...
        Özel çocuklara özel destek Kestel'de büyüyor Kestel Belediyesi'nden özel ço...
        Osmangazi belediyesi çalışıyor yollar güzelleşiyor Hamitler Mahallesi yeni...
        Osmangazi belediyesi çalışıyor yollar güzelleşiyor Hamitler Mahallesi yeni...
        Anneler Günü'nde şehit ailesine vefa
        Anneler Günü'nde şehit ailesine vefa
        Araç çekmenin böylesi: Halat bulamayınca iki aracın arasına insan koydular
        Araç çekmenin böylesi: Halat bulamayınca iki aracın arasına insan koydular
        Cilt kanserini erken teşhise yardımcı ödüllü uygulamalarını daha da gelişti...
        Cilt kanserini erken teşhise yardımcı ödüllü uygulamalarını daha da gelişti...