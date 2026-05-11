Gürsu Belediye Başkanı Işık yeni uygulamaları tanıttı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşlara yönelik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri 4 yeni dijital uygulamayı tanıttı.



Başkan Işık, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, uygulamaların hem belediyenin işleyişini hem de vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağını söyledi.



Yerel seçim döneminde vatandaşlara 28 proje sözü verdiklerini belirten Işık, bunların 14'ünü kısa sürede tamamladıklarını ifade etti.



Işık, seçim beyannamesinde yer almayan projeleri de hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin yanı sıra yeni projeler üretebilmek de önemli." dedi.





Geçen yıl yaşanan orman yangınını da hatırlatan Işık, Orman Bölge Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle yanan alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını, yaklaşık 500 bin fidanlık planlama gerçekleştirildiğini kaydetti.



Işık, tanıtımı yapılan uygulamalardan ilkinin tarım alanında kullanılacak "GÜRTAM" sistemi olduğunu anlattı.



İkinci uygulama olan "Kolektif Kariyer Merkezi"nin ise e-Devlet ve İŞKUR bağlantılı çalışacağını bildiren Işık, vatandaşların iş ve kariyer süreçlerine destek sağlayacağını ifade etti.



"Gürsu Belediyesi Vatandaş" isimli üçüncü uygulamanın belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağının altını çizen Başkan Işık, "Gürsu Atık" modülüyle de geri dönüşüm süreçlerinin dijital ortamda takip edileceğini aktardı.



Işık, plastik, kağıt, metal ve tekstil ürünleri gibi geri dönüştürülebilir atıkların sisteme kazandırılmasıyla vatandaşlara puan ve nakit destek sağlanacağı kaydetti.



Belediyenin ayrıca kurum içi işleyişi hızlandırmaya yönelik Yeni Yönetim Sistemi adlı bir sistem geliştirdiğinin altını çizen Işık, belediyecilik işlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütüleceğini anlattı.



Uygulamaların cuma günü kullanıma sunulacağı bildirildi.

