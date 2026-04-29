Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 30-25 mağlup eti. Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, mücadeleden 30-25 galip ayrıldı. Bursa temsilcisi play-off etabında 6. galibiyetine ulaşırken, Armada Praxis Yalıkavak ise 2'inci mağlubiyetini yaşadı.

