Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 38-31 yendi.
Giriş: 04.05.2026 - 19:43
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, mücadeleden 38-31 galip ayrıldı.
