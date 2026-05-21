İHH Bursa Şubesi'nden bayram öncesi yüzlerce aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve oyuncak yardımında bulunuyor.



İHH Bursa Şubesi Yıldırım Temsilciliği'nde, hayırsever ve gönüllülerin destekleriyle oluşturulan iyilik mağazasında, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesinde giysi yardımında bulunuldu.



İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Müdürü Abdülmelik Yalvarıcı, AA muhabirine, 30 yıldır süregelen yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini söyledi.



Yetim ve yardıma muhtaç ailelerin mutlu bayram geçirebilmeleri adına sosyal yardımlara devam ettiklerini belirten Yalvarıcı, "Birimimizin daha önceden tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerimiz buraya gelerek mağazadan alışveriş yaparcasına kendi beğendikleri kıyafetleri kabinde denemek suretiyle kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Çocuklarımızı sevindiriyoruz. Bu faaliyetimizi yıl boyunca devam ettireceğiz." dedi.



Yıl boyunca iyilik mağazasından 5 bin kişinin giyim ihtiyacını, Bursa genelinde ise 30 bin kişinin gıda, temel ihtiyaç, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Yalvarıcı, 24 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 1300 çocuk ve yetişkine 5 bin 200 parça elbise teslim ettiklerini aktardı.



Yalvarıcı, bayram dönemlerinde yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:



"Bursa'da bakmış olduğumuz toplam 244 ailede 392 yetim çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın da hem bayramda elbiseyle alakalı ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi kış döneminde de bot, mont, okul kıyafeti, kırtasiye ile alakalı maddi ve manevi olarak yıl boyunca bunların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Peygamber Efendimizin bizlere emrettiği gibi önce kendi çevremizden başlayıp iyiliği dünyanın tamamına yayabilmek adına 30 yıldır mücadele eden bir yapı içinde hizmet etmiş oluyoruz. İnşallah Bursa'mızda da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek, sosyal adaleti tekrardan tesis edebilmek adına çıkmış olduğumuz yolda bağışçılarımızın destekleriyle bu işi yürütmeye devam edeceğiz."

