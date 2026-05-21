        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İHH Bursa Şubesi'nden bayram öncesi yüzlerce aileye yardım

        İHH Bursa Şubesi'nden bayram öncesi yüzlerce aileye yardım

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve oyuncak yardımında bulunuyor.

        Giriş: 21.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        İHH Bursa Şubesi Yıldırım Temsilciliği'nde, hayırsever ve gönüllülerin destekleriyle oluşturulan iyilik mağazasında, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesinde giysi yardımında bulunuldu.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Müdürü Abdülmelik Yalvarıcı, AA muhabirine, 30 yıldır süregelen yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

        Yetim ve yardıma muhtaç ailelerin mutlu bayram geçirebilmeleri adına sosyal yardımlara devam ettiklerini belirten Yalvarıcı, "Birimimizin daha önceden tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerimiz buraya gelerek mağazadan alışveriş yaparcasına kendi beğendikleri kıyafetleri kabinde denemek suretiyle kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Çocuklarımızı sevindiriyoruz. Bu faaliyetimizi yıl boyunca devam ettireceğiz." dedi.

        Yıl boyunca iyilik mağazasından 5 bin kişinin giyim ihtiyacını, Bursa genelinde ise 30 bin kişinin gıda, temel ihtiyaç, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Yalvarıcı, 24 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 1300 çocuk ve yetişkine 5 bin 200 parça elbise teslim ettiklerini aktardı.

        Yalvarıcı, bayram dönemlerinde yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Bursa'da bakmış olduğumuz toplam 244 ailede 392 yetim çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın da hem bayramda elbiseyle alakalı ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi kış döneminde de bot, mont, okul kıyafeti, kırtasiye ile alakalı maddi ve manevi olarak yıl boyunca bunların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Peygamber Efendimizin bizlere emrettiği gibi önce kendi çevremizden başlayıp iyiliği dünyanın tamamına yayabilmek adına 30 yıldır mücadele eden bir yapı içinde hizmet etmiş oluyoruz. İnşallah Bursa'mızda da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek, sosyal adaleti tekrardan tesis edebilmek adına çıkmış olduğumuz yolda bağışçılarımızın destekleriyle bu işi yürütmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
