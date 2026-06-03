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        İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 08:52 Güncelleme:
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        İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.


        Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'ndeki seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.


        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.


        Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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