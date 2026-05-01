İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Bilecik ve Çanakkale'de protesto edildi

Bilecik ve Çanakkale'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.



Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Temsilcisi Halis Çelik, Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını söyledi.



İsrail'in filoya saldırısının hukuksuz olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Bugün burada ortaya konan duruş, daha geniş bir çerçevede insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunan bir yaklaşımın ifadesidir. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine seyirci kalınmaması gerektiği açıktır. Bu tür gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, insani değerlerin korunması açısından hayati önemdedir."



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



- Çanakkale



Cuma namazının ardından Tacettin Aslan Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.



Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu sözcüsü Zeynel Kılıç, Gazze'de yaşananların, insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam ettiğini söyledi.



Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez bir müdahale olduğunu anlatan Kılıç, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua okundu.

