        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Bilecik ve Çanakkale'de protesto edildi

        Bilecik ve Çanakkale'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Temsilcisi Halis Çelik, Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

        İsrail'in filoya saldırısının hukuksuz olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün burada ortaya konan duruş, daha geniş bir çerçevede insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunan bir yaklaşımın ifadesidir. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine seyirci kalınmaması gerektiği açıktır. Bu tür gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, insani değerlerin korunması açısından hayati önemdedir."

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        - Çanakkale

        Cuma namazının ardından Tacettin Aslan Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu sözcüsü Zeynel Kılıç, Gazze'de yaşananların, insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam ettiğini söyledi.

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez bir müdahale olduğunu anlatan Kılıç, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua okundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: İşverenlerin belirlediği asgari ücret, bizim a...
        Osmangazi'de Kadın Girişimciler Sokağı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bosch Bursa'da bin 400 çalışanı işten çıkarma hazırlığında Bosch Bursa'da k...
        HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Türkiye'nin bütün meydanları Taksim Meydanı'dır" HA...
        HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı
        Bursa'da ortaokul öğrencileri Türkiye şampiyonu
