Jandarma teşkilatının görev ve kabiliyeti Marmara Bölgesi Kariyer Fuarı'nda tanıtıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF'26) kurulan Bursa İl Jandarma Komutanlığı standında, gençlere teşkilatın görevleri ve uzmanlaşmış birimlerin kullanıldığı teçhizatları tanıtıldı.



BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde 22 üniversite paydaşlığında, çeşitli sektörlerden 180 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de stant açtı.





Standı ziyaret eden katılımcılara, jandarmanın görev ve kabiliyetleri, trafik ve olay yeri incelemede yapılan müdahaleler ile Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri anlatıldı.



Jandarma komando özel harekat birliklerinin ve "saygı nöbetçisi alplerin" yoğun ilgi gördüğü fuarda, patlayıcı madde imha timlerince bomba imha robotu hakkında katılımcılara bilgi verildi.





Fuarla gençlerin jandarma teşkilatını tanımaları hedeflendi.



- Siber dolandırıcılığa karşı uyarı





Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Teğmen Doğukan Günay, AA muhabirine, siber dolandırıcılığa maruz kalınmaması için dikkat etmesi gereken hususlara değindi.





Vatandaşların gelen mesaj ve e-postalara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:





"Bilinmeyen yerden veya şüpheli gelen e-postaları açmayın. Banka, kargo veya resmi kurumlardan gelen e-postaların URL adreslerinin doğruluğunu kontrol etmeden açmayın. Size ait olmayan çekiliş, ödül, icra takip veya miras mesajlara inanmayın. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Banka, e-ticaret veya sosyal medya hesaplarınıza giriş yaparken her zaman resmi web sistemleri seçenekleri yazın. E-posta veya SMS ile gelen bağlantılara tıklamadan önce URL adresini ayrıntılı olarak inceleyin. Hiçbir resmi kurum veya banka şifresi, kredi kartı bilgileri veya kimlik numaranızı e-posta veya telefonla istemez. Telefon aramalarında kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıyan kişilere inanmayın. Harf, rakam ve özel karakter içeren güçlü şifreler kullanın, aktif değilse iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin."



Günay, vatandaşlardan sosyal medya hesaplarını kullanırken güçlü şifre oluşturmalarını ve şüpheli linklere tıklamaması konusunda tedbirli olmalarını istedi.





- Şiddet ihbarlarına kısa sürede gerekli destek sağlanıyor



İl Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen Eminenur Temel ise kişilerin şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunması halinde durumu ilgili makamlara ihbar etmesi gerektiğini bildirdi.





Temel, jandarmanın her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Ülkemizin her yerinden ücretsiz olarak aranabilen 112 Acil Çağrı Merkezi ya da KADES uygulaması aracılığıyla şiddet ihbarını bildirdiğiniz takdirde, jandarma en kısa sürede gerekli destek ve yardımı yaparak önlem alacak ve yasal prosedürleri uygulayacaktır. Şu an bizi dinleyen tüm akıllı telefon kullanıcısı kadınların KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemelerini, çevrelerindeki kadınlara da yüklemeleri konusunda tavsiyede bulunmalarını rica ederim." diye konuştu.



- Olay yeri inceleme ekiplerinin görevleri



İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Cahit Aydemir, birimin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi.





Aydemir, olayın neden sonuç ilişkisini ortaya koyabilecek her türlü nesne, obje, görünür veya görünmez izlerin delil olabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:





"Elde edilen bulgular gerekli işaretlemelerle kayıt işlemlerinin ardından usulüne uygun teknikler kullanılarak olay yerinden nakledilmekte ve nakli yapılan bulgular yüksek güvenlikli bulgu poşetleri içine konularak güvenliği sağlanmaktadır. Elde edilen bulguların kayıt altına alınmasına müteakip ambalajlanarak toplanması ve raporlanması yapıldıktan sonra adli makamların talebi doğrultusunda kriminal laboratuvarlarına gönderilmektedir. Kriminal Laboratuvarlarında incelemesi tamamlanan bulgular, düzenlenen uzmanlık raporuyla birlikte adli makamlara teslim edilmektedir."



- Şüpheli pakete uzaktan müdahalede bomba imha robotu önemli rol üstleniyor



İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Akar ise patlayıcı madde imha timlerinin görevlerini anlattı.





Akar, timlerin mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilebilecek terör veya asayiş olaylarında meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde teşkil edilmiş özel donanımlı timler olduğunu dile getirdi.





Stantta yer alan bomba imha robotundan özelliklerinden de bahseden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Patlayıcı madde imha timlerinin envanterinde bulunan bomba imha robotu, şüpheli cisim, paket olaylarında şüpheli paketin yanına gidilmeden keşif ve müdahale etmek amacıyla kullanılır. Bomba imha robotunun üzerinde bulunan su topu az miktarda suyu yüksek bir hızla fırlatma prensibiyle çalışır. Su jeti etkisiyle şüpheli paketleri patlamadan parçalamak suretiyle etkisiz hale getirmek için kullanılır. Şüpheli paket içerisindeki elektronik devreler su jeti etkisiyle parçalanarak patlamadan etkisiz hale getirilir."



