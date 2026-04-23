Marmarabirlik "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesiyle çocuklara zeytini sevdiriyor

Marmarabirlik'in çocuklara zeytini sevdirmek, sağlıklı beslenme bilinci kazandırmak ve yerli üretimin değerini anlatmak amacıyla hayata geçirdiği "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesiyle, minik şefleri zeytinle buluşturuyor.



Orhangazi Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, zeytini farklı tariflerle buluşturarak hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.





Bursa gastronomisinin önemli isimlerinden şef Tuncay Sönmez, sınıfta oluşturulan mutfakta minik şeflerle birlikte zeytinli tarifler hazırladı.



Programda konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda köklü bir kültürün parçası olduğuna dikkat çekerek, "Gelecek nesillere zeytin sevgisini aşılamak, üretimin değerini anlatmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını küçük yaşta kazandırmak amacıyla bu projeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



Proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı tarifler büyük beğeni topladı.



Programa, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk, Orhangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Taşan, Orhangazi Atatürk İlkokulu Müdürü Behlül Koçcaz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bayram, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ve Marmarabirlik Orhangazi Kooperatif Başkanı Hüseyin Sevdi katıldı.

