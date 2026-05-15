MHP İl Başkanı Tekin'den BUSKİ'nin su faturalarına indirim kararına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulu'nda hem su tarifesinde faturada indirim sağlayacak kademe değişikliğine gidilmesi hem de bakım bedelleri kaldırılması kararına destek verdi.





Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeciliğin sadece vaat yönetmek değil, aynı zamanda bütçeyi, kaynakları ve kurumların geleceğini doğru yönetme sorumluluğu olduğunu belirtti.



Bursa kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyan ve uzun süre gündemde kalan BUSKİ'de suya fahiş zam sürecini hep birlikte yaşadıklarını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:



"Geçmiş dönemde CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye yönetiminin popülist yaklaşımlarla, kurumun mali dengelerini gözetmeden gerçekleştirdiği yüzde 25'lik su indirimi, ne yazık ki BUSKİ'yi yatırım yapamaz ve hizmet üretemez bir noktaya sürüklemiştir. Ardından oluşan mali tablonun faturası ise yine Bursalı hemşehrilerimize kesilmiş, plansız yönetimin sonucu olarak vatandaşlarımız fahiş zamlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Söz konusu yüksek zamlar sonrası vatandaşlarımızın haklı tepkileri ve yoğun şikayetleri, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde defalarca gündeme taşınmıştır. Cumhur İttifakı olarak her meclis toplantısında bu zamların geri çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Ancak tüm bu çağrılara ve kamuoyunun yükselen itirazlarına rağmen CHP yönetimi geri adım atmamış, vatandaşlarımızın beklentilerine kulak vermemiştir."



Geçmiş dönemlerde AK Parti yönetimi döneminde Bursa'da su fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ederek BUSKİ önünde su sayaçları kırarak sözde protesto gösterileri yapanların, bugün CHP yönetimi döneminde vatandaşlarımızı ezici boyutlara ulaşan fahiş su zamları karşısında tek kelime dahi etmemesini Bursa kamuoyunun takdirine bıraktıklarını belirten Tekin, "O gün 'halkçılık' söylemiyle şov yapanların, bugün vatandaşın gerçek mağduriyeti karşısında sessizliğe bürünmesi, meselelerinin hiçbir zaman vatandaşın menfaati değil, siyasi fırsatçılık olduğunu açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.



Tekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yönetimiyle Bursa'da daha sağduyulu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışının hakim olmaya başladığının altını çizdi.





Cumhur İttifakı, belediyeciliği bir şov alanı değil, sorumluluk, hizmet ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla ele almış, kurumun mali yapısını tehlikeye atmadan vatandaşların yükünü hafifletecek gerçekçi bir indirim modelini hayata geçirdiğini belirten Tekin, "Atılan bu adım, kurumların geleceğini koruyan, vatandaşın refahını önceleyen, günü kurtarmaya değil yarınları inşa etmeye odaklanan ciddi bir yöneticilik anlayışının somut göstergesidir." ifadesini kullandı.



Tekin, BUSKİ'nin sürdürülebilir mali yapısını riske atmadan vatandaşların cebine nefes aldıran bu rasyonel yaklaşımın, Bursa'nın geleceği adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

