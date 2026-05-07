Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Mudanya'da sahipsiz hayvanlar için koordinasyon toplantısı yapıldı

        Mudanya'da sahipsiz hayvanlar için koordinasyon toplantısı yapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da sahipsiz hayvanlar için koordinasyon toplantısı yapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ayhan Terzi başkanlığındaki toplantıda, ilçe genelindeki sahipsiz hayvanların tespiti, toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması ve bakımevlerine sevk süreçleri değerlendirildi.

        Mevcut çalışmalar ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

        Ayrıca hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

        Kaymakam Terzi, vatandaşların huzur ve güvenliğiyle sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamalarının öncelikli olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.


        Toplantıya, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Mudanya Orman İşletme Şefi Leyla Koca katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!

        Benzer Haberler

        Nefes darlığı, kalp, akciğer veya obezitenin habercisi olabilir
        Nefes darlığı, kalp, akciğer veya obezitenin habercisi olabilir
        Islah çalışmalarında stratejik adım...Küçükbaşta verim suni tohumlamayla ar...
        Islah çalışmalarında stratejik adım...Küçükbaşta verim suni tohumlamayla ar...
        Uludağ'da kamp sezonu açılıyor Çadır 500 TL, Karavan 725 TL Sezonluk kayıtl...
        Uludağ'da kamp sezonu açılıyor Çadır 500 TL, Karavan 725 TL Sezonluk kayıtl...
        Osmangazi'den bakterilere karşı büyük temizlik hamlesi Osmangazi parklarınd...
        Osmangazi'den bakterilere karşı büyük temizlik hamlesi Osmangazi parklarınd...
        Bursa'da dubleks dairede korkutan yangın
        Bursa'da dubleks dairede korkutan yangın
        Bursa'da ters şeride giren hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı
        Bursa'da ters şeride giren hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı