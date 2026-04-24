Özgür Özel'den, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bozbey'e cezaevinde ziyaret:

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Özel, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak" suçlarından tutuklanan Bozbey'i ziyaret etmek için merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

        Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, son seçimlerde Bursa'nın birinci partisi olduklarını söyledi.

        Özel, Bursa'daki seçmenin tercihine değinerek, şöyle konuştu:

        "Kimse 'AK Parti yönetsin Bursa'yı' demedi. İki kişiden biri 'Bozbey, CHP yönetsin' dedi. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Genel sekreter var, atanmış, tıkır tıkır çalışıyor. Onu görevden alıyor, yerine bir genel sekreter getiriyor. Kim? 2024 yılında bizim Eyüpsultan'da yendiğimiz Eyüpsultan Belediye Başkanı. Yani İstanbul Eyüpsultan, 'İyi yönetemedin, memnun değilim, git buradan, CHP'ye veriyorum görevi' demiş. Eyüpsultan ki AK Parti daha güçlü nerede olabilir İstanbul'da? Alıyorlar onu, Bursa Büyükşehir'e genel sekreter yapıyorlar."

        "Bir an önce bu yanlıştan dönüleceğini, hiç değilse Mustafa Bozbey'in öncelikle özgürlüğüne kavuşacağını biliyoruz, bekliyoruz, görüyoruz. Bütün Bursa da bekliyor." diyen Özel, bu haksızlığı yapana milletin sandıkta hesap soracağını dile getirdi.

        Türkiye'nin kritik bütün meselelerinde durmaları gereken en doğru yerde durduklarını aktaran Özel, "O dönemlerde millet, bunu takdir ediyordu. Her şey gayet ülke için iyi gidebilecekken Erdoğan, bize balta çekti. O baltayı önce gömecek, ondan sonra CHP ile bir görüşme ihtiyacı varsa biz, bu fikrin sahibiyiz zaten." diye konuştu.

        - Ara seçim talebi

        Bir gazetecinin, "Mansur Yavaş'ın açıklamaları, sizin ara seçimle ilgili girişimleriniz vardı. Farklı bir süreç yönetimi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

        "Anayasa gereğince seçimlerden 30 ay geçtikten ve 1 yıl kalana kadar boşalan sandalyeler için ara seçim yapılır. Şu anda Türkiye'de Can Atalay'ın durumu, bence görevindedir ama hapiste tuttukları için 8 milletvekilliği boştur. Hatay'da, Afyon'da, Kırıkkale'de, Adıyaman'da, Kocaeli'nde, İstanbul birinci bölgede seçim yapılmalıdır. Bu karar, bir an önce alınmalıdır. Ben, AK Parti'ye bu konunun bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorum ve bütün muhalefetin benimle aynı düşündüğünü, 12 parti ziyaretimizden sonra yapılan açıklamaları da duydunuz."

        Özel, ara seçimde başka illere de sandık koyabileceklerini, bunlar için birer milletvekili istifa ettirmeyi üstlendiğini belirterek, "Diyorum ki hatta diyorsanız mümkün olan en geniş çevrede yapalım bunu. Ben bırakın 22, 50'ye yakın milletvekilimi tek tek istifa ettiririm. Her yerde yaptırıp en geniş seçime de varım. Yeter ki bu milletin sesini duyalım ve erken seçimin kapısını aralayalım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        7 yaşındaki Yüsra'nın hastanede ölümüyle ilgili 15 doktor hakkında soruştur...
        Bursa'da kaza yapan vincin sürücüsü öldü
        Osmangazi'de su kesintisi
        Freni boşalan vinç, dereye uçtu; araçtan atlayan sürücüsü öldü
        Nilüfer'in geleceği Barış Meclisi'nde
        Emir Buhari yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
