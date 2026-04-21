        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Sanatçı Serdar Kaşıkçılar, Bursa'nın 650 yıllık geleneği gezek akşamına misafir oldu

        TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı ve koro şefi Serdar Kaşıkçılar, Bursa'nın 650 yıllık geleneği gezek akşamına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Elazığ'da "kürsübaşı sohbeti", Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da "sıra gecesi", Erzincan'da "velime geceleri", Manisa'da "oturma geceleri" olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da "gezek" adıyla asırlardır düzenleniyor.

        Bu kültürün temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediği gezek akşamında sanatçı Serdar Kaşıkçılar'ı ağırladı.

        İlk bölümünde fasıl ve sohbet yapılan gecenin ikinci bölümünde derneğin yönetim kurulu üyelerinden Ayhan Korgavuş'un moderatörlüğünde Kaçıkçılar ile gezek kültürü hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

        Söyleşinin ardından Kaşıkçılar misafirlere hem ud çaldı, hem de sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

        Gecenin sonunda adet gereği oyun havasıyla kapatılan gezek akşamına katılan Kaşıkçılar'a gecenin anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

