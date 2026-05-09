TİKA Başkanı Eren "Türkiye Yüzyılı'nda TİKA: Sınırları Aşan Kalkınma Vizyonu" programına katıldı:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, "Topkapı Sarayı'nın giriş kapısında 'tüm mazlumların sığınağı' yazar. Türkiye'nin hala o misyonu devam ediyor. Tüm mazlumların sığınağı Türkiye. Kendimizi bu misyonla görmesek de 'abartıyoruz kendimizi' desek de Türkiye'ye düşen böyle bir misyon var." dedi.



Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'nda "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda TİKA: Sınırları Aşan Kalkınma Vizyonu" konulu söyleşisinde konuşan Eren, TİKA'nın zamanın ruhuna uygun kurulmuş bir kurum olduğunu söyledi.



TİKA'nın bir kalkınma kuruluşu olduğunu belirten Eren, "Çok fakir ülkeler var. Çok zor durumda, sosyoekonomik durumu, geliri çok az ülkeler var. Bu ülkelere sadece yardım yapmıyor, çok basit tabirle balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Bugün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu eşitsizliği anlamadan TİKA'nın yapmaya çalıştığı kalkınma yardımlarını da anlayamayız." ifadelerini kullandı.



- "Medeniyetimiz gücü değil, adaleti merkeze alıyor"



Eren, insanlar gibi devletlerin de doğup büyüyüp ömrünü tamamladığını aktararak, şöyle konuştu:



"Biz çok şükür 102 yıllık bir Cumhuriyet'e sahibiz ama son 300 yıldaki küresel sistemi biz kurmadık, bizim değerlerimiz yok bunun merkezinde. Bizim medeniyetimiz gücü değil, adaleti merkeze alıyor. Gücümüz varsa bunu bir sorumluluk olarak görüyor. İnsanı yalnızca ekonomik bir usul olarak görmüyor. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Dünyaya da böyle bakıyoruz. Topkapı Sarayı'nın giriş kapısında 'tüm mazlumların sığınağı' yazar. Türkiye'nin hala o misyonu devam ediyor. Tüm mazlumların sığınağı Türkiye. Kendimizi bu misyonla görmesek de 'abartıyoruz kendimizi' desek de Türkiye'ye düşen böyle bir misyon var. Ben gençlere her zaman şunu söylüyorum. Ne kendimizi olduğumuzdan büyük görelim ne de küçük görelim."



Eren, Türkiye’nin bölgesindeki meselelerde etkin ve sözü dinlenen bir ülke olduğunu vurguladı.



Program, soru-cevap bölümünün ardından Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammed Yılmaz’ın Eren’e hediye takdim etmesiyle sona erdi.

