TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile yollarını ayırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında Murat Hüseyin Yılmaz ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.
Yılmaz'ın kulüpte 7 yıl oyuncu ve toplam 18 yıl antrenörlük görevinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, 2025-2026 sezonunda başantrenörlük görevine getirilmiş, Şubat 2026'dan itibaren sezonun son 13 maçında A takımımızın başında değerli katkılar sunmuştur. Antrenörümüz Murat Hüseyin Yılmaz'a kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
