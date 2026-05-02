Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

        Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

        Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi, 8 yıldır yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

        Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi, 8 yıldır yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.

        Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi Başkanı Halil Atalay, AA muhabirine, görevi 6 Ocak'ta devraldıklarını söyledi.

        Saha çalışmalarını önemsediklerini aktaran Atalay, şöyle konuştu:


        "Saha çalışmalarında öncelikle yetim ailelere önem veriyoruz. Her hafta 10-12 ekiple sahaya çıkıp önceden tespit ettiğimiz ailelerin ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Yaşlılarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yetim ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

        Atalay, 8 yıldır hizmet veren Yıldırım Şube binasını butiğe çevirdiklerini, daha iyi hizmet verebilmek adına 300 metrekarelik yeni binasında daha verimli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Halil Atalay, ramazan ayında yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, yaklaşık 450 kişiyle saha çalışmalarında 1000 aileye ulaşıp onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Muhtarlarla işbirliği içinde çalışma yürüterek ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti noktasında hassas davrandıklarını dile getiren Atalay, "Ahilik kültüründen gelmemiz hasebiyle yardımlaşma, dayanışma noktasında mağdur ailelerin yanında olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        İhracatta Nisan rekoru
        İhracatta Nisan rekoru
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü
        2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
        Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan ağır yaralandı
        Kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan ağır yaralandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kendisini icraya veren avukatı öldüren şüpheli ile 4 arkadaşı tutuklandı
        Kendisini icraya veren avukatı öldüren şüpheli ile 4 arkadaşı tutuklandı