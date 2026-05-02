Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi, 8 yıldır yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.



Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şubesi Başkanı Halil Atalay, AA muhabirine, görevi 6 Ocak'ta devraldıklarını söyledi.



Saha çalışmalarını önemsediklerini aktaran Atalay, şöyle konuştu:





"Saha çalışmalarında öncelikle yetim ailelere önem veriyoruz. Her hafta 10-12 ekiple sahaya çıkıp önceden tespit ettiğimiz ailelerin ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Yaşlılarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yetim ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."



Atalay, 8 yıldır hizmet veren Yıldırım Şube binasını butiğe çevirdiklerini, daha iyi hizmet verebilmek adına 300 metrekarelik yeni binasında daha verimli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Halil Atalay, ramazan ayında yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, yaklaşık 450 kişiyle saha çalışmalarında 1000 aileye ulaşıp onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Muhtarlarla işbirliği içinde çalışma yürüterek ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti noktasında hassas davrandıklarını dile getiren Atalay, "Ahilik kültüründen gelmemiz hasebiyle yardımlaşma, dayanışma noktasında mağdur ailelerin yanında olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

