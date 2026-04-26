Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 12, Smith (11), King 4, Konontsuk 16, Nnoko 7, Childress 14, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Georges-hunt 17
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 17, Pipes 13, Mustafa 5, Mensah 6, Gavrilovic 8, Vuurst 6, Yiğit Özkan 4, Pusica 3, Metin Türen, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo 4, Doğan Şenli 3
1. Periyot: 24-27
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-56
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.