Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 03.05.2026 - 20:32
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök
TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 4, Blazevic 10, Besson 21, Özgür Cengiz 2, Efe Evan Postel 1, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Korkmaz 20, Kidd
Karşıyaka: Sokolowski 15, Samet Geyik 15, Bishop 4, Manning 18, Moody 3, Young 15, Serkan Menteşe, Gordic 2, Alston 6, Mert Celep
1. Periyot: 23-20
Devre: 47-46
3. Periyot: 61-57
BURSA
