Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Türkiye yatak endüstrisi Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki fuara katıldı

        Türkiye yatak endüstrisi Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki fuara katıldı

        Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji sağlayarak bu alanda dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye yatak endüstrisi, Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen fuara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye yatak endüstrisi Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki fuara katıldı

        Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji sağlayarak bu alanda dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye yatak endüstrisi, Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen fuara katıldı.

        Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneğinden (IBIA) yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Mobilya ve Yatak Aksesuarları, Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na (AFROZUM) katılan sektör temsilcileri, burada yeni iş bağlantıları kurdu.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBIA Başkanı Osman Güler, alternatif pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

        Sektörün 30 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar düzeyindeki üretim kapasitesi ile yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını aktaran Güler, sektörün dünyanın dört bir tarafındaki yatak üreticilerine tanıtılması için yurt dışı fuarlar ve toplantılara katılım sağladıklarını belirtti.

        Afrika pazarının Türk yatak yan sanayi sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirlikleri açısından önemli potansiyel taşıdığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

        "Hem sektörümüzün ihracat hedeflerini büyütmek hem de yeni işbirliklerine imza atmak için Güney Afrika'daki temaslarımız sayesinde kıtada güçlü bir başlangıç yaptık. Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında yer kirası, stant kurulumu ve dekorasyonu ile nakliye giderleri gibi kalemlerin karşılanması, firmalara önemli bir avantaj sağladı. Afrika pazarında kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurma adına son derece verimli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımıza değerli destekleri için teşekkür ediyoruz.​​​​​​​"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti

        Benzer Haberler

        Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami'de vatandaşlarla saf tuttu TBMM Baş...
        Numan Kurtulmuş cuma namazında Ulu Cami'de vatandaşlarla saf tuttu TBMM Baş...
        Bursa Büyükşehir'den arıcılığa destek
        Bursa Büyükşehir'den arıcılığa destek
        Bursa'da plastik boru deposunda yangın; siyah duman gökyüzü kapladı
        Bursa'da plastik boru deposunda yangın; siyah duman gökyüzü kapladı
        Sepetli vinç devrildi; yaralanan 2 işçiye düştükleri çatıda müdahale edildi
        Sepetli vinç devrildi; yaralanan 2 işçiye düştükleri çatıda müdahale edildi
        Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürül...
        Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürül...
        Marketten alınan çiğköfte öğrencileri zehirledi 28 öğrenci zehirlenme şüphe...
        Marketten alınan çiğköfte öğrencileri zehirledi 28 öğrenci zehirlenme şüphe...