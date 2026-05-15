Türkiye yatak endüstrisi Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki fuara katıldı

Yurt içi ve yurt dışındaki yatak üreticilerine ham madde ve teknoloji sağlayarak bu alanda dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye yatak endüstrisi, Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen fuara katıldı.



Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneğinden (IBIA) yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Mobilya ve Yatak Aksesuarları, Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na (AFROZUM) katılan sektör temsilcileri, burada yeni iş bağlantıları kurdu.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBIA Başkanı Osman Güler, alternatif pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.



Sektörün 30 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar düzeyindeki üretim kapasitesi ile yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını aktaran Güler, sektörün dünyanın dört bir tarafındaki yatak üreticilerine tanıtılması için yurt dışı fuarlar ve toplantılara katılım sağladıklarını belirtti.



Afrika pazarının Türk yatak yan sanayi sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirlikleri açısından önemli potansiyel taşıdığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:



"Hem sektörümüzün ihracat hedeflerini büyütmek hem de yeni işbirliklerine imza atmak için Güney Afrika'daki temaslarımız sayesinde kıtada güçlü bir başlangıç yaptık. Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında yer kirası, stant kurulumu ve dekorasyonu ile nakliye giderleri gibi kalemlerin karşılanması, firmalara önemli bir avantaj sağladı. Afrika pazarında kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurma adına son derece verimli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımıza değerli destekleri için teşekkür ediyoruz.​​​​​​​"

