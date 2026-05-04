Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ihracatı 4 milyar doları aştı

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) nisan ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 4 milyar 18 milyon 719 bin dolar oldu.

        Giriş: 04.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın ilk 4 ayındaki ihracatı yüzde 10'luk yükselişle 14 milyar 351 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti.


        Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan dış satımı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 3 milyar 447 milyon 241 bin dolara çıktı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise nisanda 117 milyon 175 bin dolar ihracata imza attı.

        Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) nisan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 79 milyon 896 bin dolar olarak kayıtlara geçti.


        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı da 17 milyon 712 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise nisanda 10 milyon 622 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 346 milyon 73 bin dolar olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

