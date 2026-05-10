Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi

        Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da küçük yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 18 yıl bağımlılıkla mücadele eden O.D. (35), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi'ndeki Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle maddeyi bırakarak annesine en anlamlı Anneler Günü hediyesini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da küçük yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 18 yıl bağımlılıkla mücadele eden O.D. (35), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi'ndeki Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle maddeyi bırakarak annesine en anlamlı Anneler Günü hediyesini verdi.


        Anne ve babasının boşanmasının ardından çevresindekiler tarafından 14 yaşındayken uyuşturucu maddeyle tanıştırılan O.D, yıllar süren bağımlılığı yüzünden fiziksel ve ruhsal problemler yaşadı.

        Süreç içerisinde annesinin maddeyi bırakması yönündeki yönlendirmelerini erteleyen O.D, yaklaşık 4 yıl önce hayatını değiştirmeye karar vererek tedavi yöntemi arayışına girdi.

        Bir süre Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören O.D, bağımlılıktan kurtulmada rehabilitasyonun da önemli olduğunu fark ederek Yeşilay'ın Bursa'daki rehabilitasyon merkezine başvurdu.

        Burada 7 ay yatılı tedavi gören O.D, 1 yılı aşkın süredir Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ayaktan tedaviyle yaşamını sürdürüyor.

        Yeşilay sayesinde 14 aydır uyuşturucu madde kullanmayan, bu sayede bir işe girerek çalışma fırsatı da bulan O.D, annesine en değerli Anneler Günü hediyesini verdiğini düşünüyor.

        - "Annem hep beni bekledi"

        O.D, AA muhabirine, küçük yaşlarda sokaktaki kişilerin kendisine yakınlık göstererek bataklığa çektiğini söyledi.

        Bağımlılık sürecinde annesinin desteğinin kendisi için en önemli güç olduğunu vurgulayan O.D, şöyle konuştu:

        "Yeri geldi günlerce eve gitmediğim oldu. Annem hep beni bekledi. Ben hastalandığımda onun da yıprandığını sonradan anladım. Bir anne evladından asla vazgeçmiyor."

        Tedaviye başlama kararını ailesiyle paylaşmasının ardından annesinin gözlerindeki umudu gördüğünü anlatan O.D, "Annem bana inandı, ben de kendime inandım." dedi.

        Annesine en güzel Anneler Günü hediyesini maddeyi bırakarak verdiğini dile getiren O.D, "Bir çiçek ya da başka bir hediye alınabilir ama bir evladın iyi olması kadar anlamlı bir hediye yok." ifadelerini kullandı.

        Şu anda Bursa'da bir fabrikada çalıştığını kaydeden O.D, bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin destek almaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

        Anne G.O. da oğlunun bağımlılıktan kurtulması için yıllarca mücadele ettiğini belirterek, "Hiçbir zaman tamamen vazgeçmedim. Bir anne için evladının iyi olduğunu görmek en büyük mutluluk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci

        Benzer Haberler

        Bu kez gençler konuştu, yetişkinler dinledi Tersine mentörlük zirvesi büyük...
        Bu kez gençler konuştu, yetişkinler dinledi Tersine mentörlük zirvesi büyük...
        Hayatını 'cam' çocuklarına adadı
        Hayatını 'cam' çocuklarına adadı
        İnegöl'de çilek hasadı başladı
        İnegöl'de çilek hasadı başladı
        İnegöl'de trafik denetiminde alkollü sürücü gözaltına alındı
        İnegöl'de trafik denetiminde alkollü sürücü gözaltına alındı
        Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletin çarptığı kazada 4 kişi ya...
        Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletin çarptığı kazada 4 kişi ya...
        Ayıları bal peteğindeki ayak izleri ele verdi Ayılar 1.5 milyona yakın arıy...
        Ayıları bal peteğindeki ayak izleri ele verdi Ayılar 1.5 milyona yakın arıy...