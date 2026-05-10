Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da küçük yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 18 yıl bağımlılıkla mücadele eden O.D. (35), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi'ndeki Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğiyle maddeyi bırakarak annesine en anlamlı Anneler Günü hediyesini verdi.





Anne ve babasının boşanmasının ardından çevresindekiler tarafından 14 yaşındayken uyuşturucu maddeyle tanıştırılan O.D, yıllar süren bağımlılığı yüzünden fiziksel ve ruhsal problemler yaşadı.



Süreç içerisinde annesinin maddeyi bırakması yönündeki yönlendirmelerini erteleyen O.D, yaklaşık 4 yıl önce hayatını değiştirmeye karar vererek tedavi yöntemi arayışına girdi.



Bir süre Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören O.D, bağımlılıktan kurtulmada rehabilitasyonun da önemli olduğunu fark ederek Yeşilay'ın Bursa'daki rehabilitasyon merkezine başvurdu.



Burada 7 ay yatılı tedavi gören O.D, 1 yılı aşkın süredir Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ayaktan tedaviyle yaşamını sürdürüyor.



Yeşilay sayesinde 14 aydır uyuşturucu madde kullanmayan, bu sayede bir işe girerek çalışma fırsatı da bulan O.D, annesine en değerli Anneler Günü hediyesini verdiğini düşünüyor.



- "Annem hep beni bekledi"



O.D, AA muhabirine, küçük yaşlarda sokaktaki kişilerin kendisine yakınlık göstererek bataklığa çektiğini söyledi.



Bağımlılık sürecinde annesinin desteğinin kendisi için en önemli güç olduğunu vurgulayan O.D, şöyle konuştu:



"Yeri geldi günlerce eve gitmediğim oldu. Annem hep beni bekledi. Ben hastalandığımda onun da yıprandığını sonradan anladım. Bir anne evladından asla vazgeçmiyor."



Tedaviye başlama kararını ailesiyle paylaşmasının ardından annesinin gözlerindeki umudu gördüğünü anlatan O.D, "Annem bana inandı, ben de kendime inandım." dedi.



Annesine en güzel Anneler Günü hediyesini maddeyi bırakarak verdiğini dile getiren O.D, "Bir çiçek ya da başka bir hediye alınabilir ama bir evladın iyi olması kadar anlamlı bir hediye yok." ifadelerini kullandı.



Şu anda Bursa'da bir fabrikada çalıştığını kaydeden O.D, bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin destek almaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.



Anne G.O. da oğlunun bağımlılıktan kurtulması için yıllarca mücadele ettiğini belirterek, "Hiçbir zaman tamamen vazgeçmedim. Bir anne için evladının iyi olduğunu görmek en büyük mutluluk." dedi.

