Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı
Giriş: 23.04.2026 - 18:44 Güncelleme:
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Corre, Vidal, Mert Cuci, Burhan Zorluer, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Enis Ali Ay, Gökhan Gökgöz)
Altekma: Buculjevic, Ewert, Bertuğ Öndeş, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 23-25, 25-27, 23-25
Süre: 90 dakika
BURSA
