        Bursa Haberleri "Yaren" leyleğin yavruları yumurtadan çıktı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Balıkçı Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren, 15'inci yıl da kilometrelerce mesafe katedip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına geldi.

        Göl manzaralı yuvasına yerleşen Yaren'in yavruları yumurtadan çıktı.

        Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların yumurtadan çıktığını sosyal medya hesabından, "Yaren'in dün itibarıyla ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl." sözleriyle paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
