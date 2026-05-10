        Çanakkale Haberleri "2026 Gelibolu Triatlonu" başladı

        Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve çeşitli kurumların işbirliğiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2026 Gelibolu Triatlonu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler burada son hazırlıklılarını yaptı.

        Farklı yaş gruplarında yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışın startı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından verildi.

        Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.

        Federasyon Başkanı Yalçınkaya, AA muhabirine, 2019'dan bu yana düzenledikleri etkinliğe her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

        Gelibolu Triatlonu'nun çok güzel bir atmosfer ve hava koşullarında yapıldığını aktaran Bayram Yalçınkaya, şöyle devam etti:

        "Sporcularımız hafif bir serinlik eşliğinde şu anda üşüyorlar. Suyun da ısısı 20 derecenin altında. Fakat koşuda sanıyorum yanacaklar. Hem üşüyorlar hem terleyecekler, inanılmaz bir sıcaklık olacak. Her mevsimi yaşayacaklar. Burası tarihi alan olması özelliğiyle doğal ve bizim için güzel bir yer. Her yıl sporcularımızın çok büyük keyifle, bizlerin de öyle geldiğimiz bir yer."

        Yalçınkaya, kendisinin de daha önce burada yarıştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "O tarihi alanda anıtların önünden geçerken insanlar ister istemez duygulanıyor ve bu verdiğimiz mücadele, zamanında burada verilen mücadeleyi anlatıyor bize. İnsanlar burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Burada ciddi bir sporcu sayısı var. Çeşitli yaş gruplarından 200 sporcumuz mevcut. Tüm kamu kurum kuruluşlarının burada güzel bir sinerjisi var. Burada her sene biz organizasyon yaparken açıkçası çok rahat ediyoruz. Çünkü tarihi alan başkanlığımız olsun, gençlik ve spor il müdürlüğümüz olsun, valiliğimiz olsun, jandarmamız olsun, sahil güvenliğimiz olsun, tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte güzel bir sinerji yaratıyoruz ve böyle güzel bir organizasyon ortaya çıkıyor."

        Sporculara, yarış sonrası düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

