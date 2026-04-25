Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde yapıldı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 12:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy'un Şehitler Abidesi'nde anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Gürsoy, törende yaptığı konuşmada, bir hafızayı tazelemek, bir ruhu yeniden hissetmek, bir emaneti omuzlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın farklı köşelerinden gelenlerin attığı her adımda sadece bir yolu değil, bir inancı, kararlılığı ve mirası taşıdığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

        "Şimdi, Şehitler Abidesi'nin huzurundayız. Öyle bir yerdeyiz ki burada kelimeler eksik, cümleler yetersiz kalır. Hepimizin burada idrak ettiği üzere Çanakkale sadece bir cephe değildir, bir milletin geri adım atmama iradesidir. İnancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin tarihe sığmayan halidir. Bu topraklar metrekareye binlerce merminin düştüğü ama bir adım geri atılmayan topraklardır. Bu topraklar, hayatının baharında olan gençlerin, geleceği kurtarmak için toprağa düştüğü yerlerdir ve biz bugün burada, onların emanetinin tam ortasındayız. Unutmayalım ki bu toprağın altında yatanlar, bu toprağın üstünde yaşayanlara bir gelecek bıraktılar. O yüzden bugün burada olmak, bir sorumluluğu hatırlamaktır."

        - "Sizler, bu ülkenin yarını, umudu ve istikametisiniz"

        Gürsoy, gençlerin fikren, ruhen ve vicdanen güçlü, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Sizler sadece bugünün gençleri değilsiniz. Sizler, bu ülkenin yarını, umudu ve istikametisiniz. Dün o mücadele, süngüyle verildi. Bugün ise bilgiyle, fikirle ve kararlılıkla veriliyor. Bugünün cepheleri farklı ama ruh, aynı olmak zorunda. Sizler, kaleminizle, bilginizle, emeğinizle, hayallerinizle, bu ülkenin yarınını inşa edeceksiniz. Sizin hayalleriniz büyüdükçe, Türkiye büyüyecek. Sizin cesaretiniz arttıkça bu ülkenin yürüyüşü hızlanacak. Çanakkale'de yakılan o kıvılcım, Kurtuluş Savaşı'na dönüşen bir iradenin başlangıcıydı. O irade, bugün de yaşıyor."

        Tarihine sahip çıkan ve sorumluluk bilinciyle hareken eden bir gençlik yetiştiğini dile getiren Gürsoy, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Savunmadan teknolojiye, spordan bilime, sanata uzanan geniş bir alanda kendi ayakları üzerinde duran, kendi sözünü söyleyen bir ülkenin evlatlarıyız. Bütün bu başarının temelinde buradaki ruh yatıyor, Çanakkale ruhu. İşte biz o ruhu diri tuttuğumuz sürece, ne bu bayrak iner ne bu millet geri adım atar." diye konuştu.

        Geçmişi unutmadan, geleceği inşa etmek gerektiğini vurgulayan Safa Koçoğlu Gürsoy, "Kökü sağlam olmayan hiçbir yapı ayakta kalamaz ve biz bu kökü, bu bilinçle, bu ruhla gençlerimizle birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün burada attığınız her adım, bu milletin birlik ve kardeşlik duygusunun en güçlü göstergesi. Bu duyguyu koruduğumuz sürece bu topraklarda umut da bitmeyecek, gelecek de." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu dua etti.

        Törene, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
