        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması başlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Adilhan köyü girişinde bulunan Baba Adilhan Şehitliği'nde, köy muhtarlığı öncülüğünde düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Saros Körfezi kıyısında bulunan köyde, yerel kaynaklar ve tarih araştırmacılarından edinilen bilgiler doğrultusunda şehitlik alanı ile çevresindeki mezarların düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Gelibolu Tarihi ve Kültürel-Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahman Şen, yaptığı açıklamada, Baba Adilhan'ın 14. yüzyılda Karesi beyleriyle birlikte Anadolu'ya geldiğinin rivayet edildiğini belirterek, bölgede bulunan bazı mezarların da onunla birlikte gelen kişilere ait olabileceğini ifade etti.

        Köy Muhtarı İbrahim Özbağdatlı ise havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Şehitliğin resmi statüye kavuşturulması için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Özbağdatlı, "Kabirlerin düzenlenmesi ve alanın daha sağlıklı hale getirilmesi için belediye, kaymakamlık ve valiliğin desteklerini bekliyoruz." dedi.

        Özbağdatlı ayrıca köy meydanında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir çeşme ile kalıntı halindeki bir hamamın bulunduğunu, bu yapıların da korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        "Cenazemiz var kapalıyız" kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

