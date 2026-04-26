        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale'de "İhtisas Akademi" programında konuştu:

        AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, "Bütün siyasi görüşlerden, bütün yaşam tarzlarından, bütün dünya görüşlerinden kardeşlerimizle ülkemizi ileriye taşımak gibi bir hedef birlikteliği içinde olmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

        Programda yaptığı konuşmada, gençlerin birçok alanda güçlü olması gerektiğine değinen Şahin, hayatın bütün alanlarında hedef birlikteliği içinde olunursa hedefe ulaşmanın daha kolay olacağını ifade etti.

        Haset etmemenin, kuyu kazmamanın, ayağından çekiştirmemenin, çelme takmamanın çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Birey olarak yapabilecekleriniz sınırlıyken, örgütlü bir birliktelik olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir siyasi parti olarak, aynı hedefe kilitlenmiş bir ordunun mensupları olarak yapabileceklerimizin çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

        AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Son dönemde toplumumuza zerk edilmek istenen bir ırkçılık zehrinin olduğunu görüyorum. Bu çok tehlikeli. Bu, sosyal dokumuzu bozduğu gibi, toplumsal huzurumuzu bozduğu gibi ekonomimizi bozmaya götürene kadar o kadar çok büyük sakıncaları var ki. Onun için bu kadar kültürel zenginliğe, bu kadar etnik zenginliğe, bu kadar yaşam tarzı, dünya görüşü zenginliğine sahip bir toplum olarak birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bütün siyasi görüşlerden, bütün yaşam tarzlarından, bütün dünya görüşlerinden kardeşlerimizle ülkemizi ileriye taşımak gibi bir hedef birlikteliği içinde olmamız gerekiyor.

        Yöntemlerde farklılaşabiliriz, farklı düşündüğümüz konular olabilir ama hepimizin gayesi huzur ve refah içinde güçlenmek, ülkemizi geleceğe güçlü şekilde taşımak. Bunu yaparken de köklerimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden beslenmek... Birkaç gün önce bir kendini bilmezin yaptığı gibi mehtere sırtımızı dönmek değil. Çocuklardan oluşan mehter grubuna sırtını dönmek çok önemli bir şey aslında, sembolik olarak kendi ecdadına sırtını dönmek demek, kendi tarihine sırtını dönmek demek, kendi medeniyetine sırtını dönmek demek."

        Şahin, konuşmasının ardından üniversite gençlerinin sorularını yanıtladı.

        Programa, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, TÜGVA Çanakkale İl Başkanı Yunus Emre Kılıç, TÜGVA ÇOMÜ Koordinatörü Hayrullah Ördek ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Çan'da geleneksel ilk köy hayrı yapıldı
        Çan'da geleneksel ilk köy hayrı yapıldı
        Çanakkale'de gemi arızası
        Çanakkale'de gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
        Çanakkale'de SPX Troya Maratonu koşuldu
        Çanakkale'de SPX Troya Maratonu koşuldu
        Gelibolu'da Dünya Aşı Haftası kapsamında stant kuruldu
        Gelibolu'da Dünya Aşı Haftası kapsamında stant kuruldu