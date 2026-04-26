AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale'de "İhtisas Akademi" programında konuştu:

AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, "Bütün siyasi görüşlerden, bütün yaşam tarzlarından, bütün dünya görüşlerinden kardeşlerimizle ülkemizi ileriye taşımak gibi bir hedef birlikteliği içinde olmamız gerekiyor." dedi.



Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.



Programda yaptığı konuşmada, gençlerin birçok alanda güçlü olması gerektiğine değinen Şahin, hayatın bütün alanlarında hedef birlikteliği içinde olunursa hedefe ulaşmanın daha kolay olacağını ifade etti.



Haset etmemenin, kuyu kazmamanın, ayağından çekiştirmemenin, çelme takmamanın çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Birey olarak yapabilecekleriniz sınırlıyken, örgütlü bir birliktelik olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir siyasi parti olarak, aynı hedefe kilitlenmiş bir ordunun mensupları olarak yapabileceklerimizin çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.



AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:



"Son dönemde toplumumuza zerk edilmek istenen bir ırkçılık zehrinin olduğunu görüyorum. Bu çok tehlikeli. Bu, sosyal dokumuzu bozduğu gibi, toplumsal huzurumuzu bozduğu gibi ekonomimizi bozmaya götürene kadar o kadar çok büyük sakıncaları var ki. Onun için bu kadar kültürel zenginliğe, bu kadar etnik zenginliğe, bu kadar yaşam tarzı, dünya görüşü zenginliğine sahip bir toplum olarak birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bütün siyasi görüşlerden, bütün yaşam tarzlarından, bütün dünya görüşlerinden kardeşlerimizle ülkemizi ileriye taşımak gibi bir hedef birlikteliği içinde olmamız gerekiyor.



Yöntemlerde farklılaşabiliriz, farklı düşündüğümüz konular olabilir ama hepimizin gayesi huzur ve refah içinde güçlenmek, ülkemizi geleceğe güçlü şekilde taşımak. Bunu yaparken de köklerimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden beslenmek... Birkaç gün önce bir kendini bilmezin yaptığı gibi mehtere sırtımızı dönmek değil. Çocuklardan oluşan mehter grubuna sırtını dönmek çok önemli bir şey aslında, sembolik olarak kendi ecdadına sırtını dönmek demek, kendi tarihine sırtını dönmek demek, kendi medeniyetine sırtını dönmek demek."



Şahin, konuşmasının ardından üniversite gençlerinin sorularını yanıtladı.



Programa, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, TÜGVA Çanakkale İl Başkanı Yunus Emre Kılıç, TÜGVA ÇOMÜ Koordinatörü Hayrullah Ördek ile öğrenciler katıldı.

