Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Partili Gider'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        AK Partili Gider'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Gider'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gider, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan o ilk meşalenin, yalnızca bir kurtuluş hamlesi değil, tarihin akışını değiştiren, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösteren büyük bir başlangıç olduğunu, 107 yıl önce başlayan bu yürüyüşün, işgal altındaki bir coğrafyadan bağımsız ve güçlü bir devlet çıkardığını ifade etti.

        19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Gider, şöyle devam etti:

        "Çünkü bir ülkenin geleceği, nüfus cüzdanındaki yaşla değil taşıdığı inançla, kurduğu hayallerle ve üstlendiği sorumlulukla şekillenir. Türkiye’nin yarınlarını, geçmişiyle gurur duyan ama bununla yetinmeyip dünyaya yeni sözler söyleme cesareti gösteren gençler kuracaktır. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası korumakla sınırlı değildir. Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak, onların potansiyelini desteklemek ve güçlü, tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Çanakkale’mizin ve ülkemizin geleceği olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Bayramiç'te kitap festivali
        Bayramiç'te kitap festivali
        1915 Çanakkale Köprüsünde hayvan denetimleri
        1915 Çanakkale Köprüsünde hayvan denetimleri
        AK Partili Gider: "Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak"
        AK Partili Gider: "Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak"
        Yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Çan Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri Akıl Zeka Oyunlarında Türkiye Finalleri...
        Çan Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri Akıl Zeka Oyunlarında Türkiye Finalleri...
        Ahlatlıburun köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi
        Ahlatlıburun köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi