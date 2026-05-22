        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 14:12 Güncelleme:
        AK Partili Gider'den "mutlak butlan" davasında çıkan karara ilişkin açıklama

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği kararı değerlendirdi.

        Gider, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki özel bir müzenin açılışının ardından yaptığı açıklamada, verilen kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç problemi olduğunu kaydetti.


        Sandığın kutsal olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

        "Sandığın namusuna halel getirecek her şey bizim için üzücüdür. Mahkeme bir karar vermiş, süreci göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi umalım ki bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra devam ettirmesin ve bu süreci, birlik beraberlik içerisinde kendi aralarında değerlendirerek, demokratik bir hale evirsinler. Yoksa meydan işgalleriyle protestolarla anarşist tavırlarla böyle süreç yönetilmez."


        Herkesi aklıselim olmaya davet eden Gider, "Herkesi sandığın namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Buna getirilecek halel, sadece kendi partileri için değil Türk siyaset tarihi için de acı bir tablodur. İnşallah yanlıştan dönerler, mahkeme kararı var ortada." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
