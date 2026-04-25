Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 07:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece saatlerinde Çanakkale kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geçen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde şafak vaktine kadar bekleyerek ayine katıldı.

        Şafak vakti başlayan programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşları çalındı.

        Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, yaptığı konuşmada, "Her yıl Anzak Günü'nde Türk, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı askerleri ve burada hizmet verip hayatını kaybeden herkesi hatırlamak için Gelibolu'nun savaş sahalarına geri geliyoruz." dedi.

        Kiro, bu anma töreninin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkının derin cömertliği ve dostluğu sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

        Gelibolu Yarımadası'nda yaşamını yitirenlerin geride kalan ailelerinde derin boşluklar bıraktığını belirten Kiro, savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalılara ilişkin hikayeler anlattı.

        Kiro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş sonrası Anzak annelerine yazdığı "Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." mektubundaki sözlerini hatırlatarak "Bu söz, bir asrın ardından bugün hala güçlü şekilde tutulmaya ve yankılanmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        - "Eski düşmanlıklardan, dostluklar yeşerebilir"

        Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent de yasın sadece Avustralyalılar için tutulmadığını, çok sayıda Türk askerinin de vatanı korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini vurguladı.

        Atatürk'ün mektubundaki "Burada, dost bir vatanın toprağındasınız." sözlerine atıfta bulunan Vincent, "Bu sözler, derin bir gerçekliği ifade etmektedir, büyük acılardan, karşılıklı anlayış doğabilir. Eski düşmanlıklardan, dostluklar yeşerebilir. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki ilişki, hatıra, saygı ve ortak insanlığımızın tanınması üzerine kuruludur." diye konuştu.

        Törende, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından Piyade Tugay Komutanı Vekili Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu Türkçe ve İngilizce okudu.

        Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından sunuldu. Ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İrlanda, Pakistan, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'tan büyükelçi ve üst düzey yöneticiler de askerler anısına çelenk bıraktı.

        Törene, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yanı sıra Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams katıldı.

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!

        Benzer Haberler

        Milli Bilinç Kampı'na katılan izciler, kınalı saçlarıyla atalarının yolunda
        Milli Bilinç Kampı'na katılan izciler, kınalı saçlarıyla atalarının yolunda
        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı
        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı
        Anzaklar, 'Şafak Ayini' ile atalarını andı
        Anzaklar, 'Şafak Ayini' ile atalarını andı
        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
        RTÜK Başkanı Daniş'ten Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümüne ilişk...
        RTÜK Başkanı Daniş'ten Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümüne ilişk...
        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı