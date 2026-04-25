Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'nda toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 04:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'nda toplandı.


        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı törenleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

        Servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan Anzak torunları, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

        Katılımcılar, bu sırada, tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi.

        - "Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri"

        Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan Jennifer Olver, ayini beklerken AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey." dedi.

        Büyükbabasının Gelibolu Yarımadası'nda savaştığını anlatan Olver, "Onların durduğu yerlerde durmak ve şartlarını deneyimlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

        Olver, Avustralya'da Anzak Günü'ne ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

        Sydney kentinden gelen Christine Glass da Anzak Günü'nün "Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri" olduğunu belirtti.

        Glass, ayini beklerken uyku tulumları ve battaniyelerle beklemenin, atalarının maruz kaldığı şartları görmek açısından empati kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

