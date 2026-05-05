Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

        Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

        Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

        Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

        Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında kente gelen şehit aileleri, rehber eşliğinde ilk olarak 57. Alay Şehitliği'ne ziyarette bulundu.


        Şehit aileleri, 57. Alay Şehitliği ve Mehmetçik Anıtı önünde Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

        Şehit annesi Ganire Guliyeva, AA muhabirine, Çanakkale şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.


        Büyük bir gururla Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettiklerini anlatan Guliyeva, şöyle konuştu:

        "Biz biliyoruz ki vaktiyle bu şehitler arasında Azerbaycan'dan gelenler de yer alıyor. Türklerin kahramanlığı bütün dünyaya örnek olmuştur. Bunu biz Karabağ Savaşı'nda da gördük. Türkiye'nin desteğiyle toprağımızı 30 yıl sonra işgalden azat eyledik. Bugün, gurur hissiyle şehitleri yad ediyoruz. Böyle bir ülkenin, böyle bir devletin bir üyesi olarak özümü de Türk vatandaşı gibi hissediyorum. Biz iki devlet bir milletiz. Kahraman babalarımız, kahraman halkımız var."

        Şehit annesi Afige Veliyeva ise ziyaret kapsamında Çanakkale Savaşları konusundaki bilgilerini tazeleme imkanı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan kuruluşlara teşekkürlerini iletti.


        57. Alay Şehitliği'nin ardından Conkbayırı'na geçen 30 kişilik grup, Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen "Azerbaycan Anıtı"nı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Genç mühendis adayları Çanakkale'de sahaya çıktı
        Genç mühendis adayları Çanakkale'de sahaya çıktı
        Azerbaycanlı şehit aileleri Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti
        Azerbaycanlı şehit aileleri Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti
        Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır, 4 yaralı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır, 4 yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
        Gelibolu'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti
        Gelibolu'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti