        Azerbaycanlı şehit aileleri Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Azerbaycanlı şehit aileleri için Çanakkale'ye gezi programı düzenlendi.

        Gezi kapsamında ilk olarak Troya Antik Kenti'ne gelen şehit aileleri, rehber eşliğinde ören yerini gezdi.


        Şehit annesi Gönül Veliyeva, AA muhabirine, tüm Azerbaycanlı şehit anneleri adına Türkiye'deki şehit annelerine selam getirdiğini belirterek, "Yaralarımız, acılarımız aynı. Türk halkının verdiği evlatlar da bizim şehidimizdir. Soyumuz birdir. Biz de şehit anaları olarak bu Türkçülüğü bu birliği ve beraberliği koruyup, gelecek nesillere götüreceğiz. Dilerim ki bu birliğimiz ebedi olsun." dedi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda askerlerine söylediği "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözünü hatırlatan Veliyeva, "44 günlük vatan muharebesinde Türk halkının bizim yanımızda olduğunu hiç unutmadık. Bizim oğullarımız da gözlerini kırpmadı. İster Türk oğulları olsun ister Azerbaycan oğulları olsun bir emelleri var, toprak, vatan ve bayrak." diye konuştu.

        Şehit annesi İsmailova Hatire de Çanakkale'de bulunmanın çok gurur verici olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

        "Buralara seyahat ettikçe düşünürüm ki bütün beşeriyetin tarihi, Türkiye'nin tarihinden başlıyor. Türk tarihinin kadimliğini, muhteşemliğini gördükçe insan gurur hissi duyuyor. Türkiye ve Azerbaycan ayrılmaz iki kardeş ülke. Bugün burada, Çanakkale'de olmak biz anaların şehit yarasına bir merhemdir. Türkiye'yi seviyoruz."

        Şehit annesi Mehdiyeva Gülşen ise Azerbaycan'dan Türk kardeşlerine selam getirdiğini, Çanakkale'yi ziyaret etmeyi çok arzuladıklarını aktardı.

        Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını anlatan Gülşen, şunları söyledi:

        "Biz bu zaferi kazandık. Topraklarımız 30 yıllık işgalden azat oldu. Son muharebemizde evlatlarımız, kardeşlerimiz ve oğlum da onların içindeydi zaferi kazandılar. Oğlumla gurur duyuyorum. Çanakkale'nin tarihini de oğlum her zaman okuyordu. Bizim buraya gelişimizin sebebi esasen şehitlerimiz sayesindedir. Bu seyahat de onların adınadır. Onların ruhu şad olsun. Bir daha da bizlere acı bir hayat Allah yaşatmasın. Türk kardeşlerimle gurur duyuyorum çünkü 44 günlük muharebede onlar bizi tek bırakmadılar, yanımızdaydılar. Allah onlardan razı olsun."

        Azerbaycanlı şehit aileleri gezi programı kapsamında yarın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki anıt ve şehitlikleri ziyaret edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

