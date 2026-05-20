        Biga'da 70 öğrenciye bisiklet hediye edildi

        Biga Fenerbahçeliler Derneğince geleneksel hale getirilen bisiklet dağıtım etkinliği kapsamında 70 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, derneğin toplumsal meselelere duyarlılığına dikkati çekti.

        Derneğin Biga'da çok güzel işlere imza attığını belirten Kayabaşı, "Emeklerinden dolayı kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Biga Belediye Başkanı Alper Şen de kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu anlatarak, "Derneğimiz ömür boyu yaşatılacak işler başlatmış. Dostlarımız, renktaşlarımız bu işe aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle sahip çıkıyor. İyi ki Bigalıyız, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Derneğimiz sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı.


        Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, derneğin 25 yıllık yolculuğunu anlattı.

        Derneği önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 1850 ilkokul öğrencisi kardeşimize bisiklet ulaştırdık. Yaklaşık 800 tane tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kulübümüzün düzenlediği akredite dernekler projesinde yer aldık ve şartları yerine getirerek akredite dernek olduk. Bu 25 yılda geriye dönüp baktığımızda bir taraftar derneğinden çok daha fazlası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

        Derneğin Kurucusu ve Onursal Başkanı Şadan Doğan da 2004 yılından bu yana bisiklet kampanyasını sürdürdüklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
