        Çanakkale Haberleri Biga'da "Afet Haberleşme Merkezi" hizmete girdi

        Biga'da "Afet Haberleşme Merkezi" hizmete girdi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, olası afetlerde kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla Biga Belediyesi ile Anadolu Radyo Amatörleri Derneği (ANARAD) Biga Şubesi işbirliğinde kurulan Afet Haberleşme Merkezi faaliyete başladı.

        Giriş: 20.05.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Balıkkaya ve Şehir Parkı'nda bulunan istasyonları sayesinde, afet anlarında genel iletişim altyapılarının zarar görmesi durumunda merkez üzerinden kesintisiz haberleşme imkanı sunulacak.


        Proje kapsamında ilk etapta mahalle muhtarlarına teslim edilen 10 el telsiziyle, iki ayda bir düzenli olarak koordinasyon ve hatırlatma tatbikatları gerçekleştirilecek.

        Biga Belediye Başkanı Alper Şen, deprem gibi afet durumlarında alternatif kanalların önemine dikkati çekti.


        Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Muhtarlarımız bu sistemin içerisinde aktif olarak rol alacaklar. Kendileri ayrı bir kanal üzerinden iletişimde kalabilmek adına güncel eğitimleri de yapabilmek için bu sistemin bir parçası olacaklar. Burada hazırlıklı olmaya devam ediyoruz. Umarım kullanmak zorunda kalmayız." dedi.

        ANARAD Temsilcisi Nuri Alper Çamlıbel ise telsiz hobisini 20 yıldır yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

        Çamlıbel, "En kritik anlarda dijital iletişimin kesildiği anlarda biz bu merkezden iletişimi sağlayabileceğiz. Çok önemli bir konu. İlk etapta 10 el cihazımız muhtarlarımızda olacak. Onlar mahalleleri en iyi bilenler. Telefondan daha çabuk iletişim sağlayabileceğiz. İki ayda bir tatbikat yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Biga'da halk eğitimi merkezinden bebeklere kıyafet desteği
        Çanakkale'de afet eğitimi
        Kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salınımı yapıldı
        Biga'da 70 öğrenciye bisiklet hediye edildi
        Gelibolu'da fener alayı ve 19 Mayıs konseri gerçekleştirildi
        Bayramiç'te inşatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
