        Biga'da Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yılı dolayısıyla "27. Alay" programı düzenlendi

        Biga'da Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yılı dolayısıyla "27. Alay" programı düzenlendi

        Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Biga ilçesinde "Çanakkale Muharebelerinde Biga ve 27. Alay" konulu anma programı, fener alayı ve panel düzenlendi.

        Giriş: 26.04.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Biga'da Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yılı dolayısıyla "27. Alay" programı düzenlendi

        Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Biga ilçesinde "Çanakkale Muharebelerinde Biga ve 27. Alay" konulu anma programı, fener alayı ve panel düzenlendi.

        Biga Kent Konseyi ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayıyla başladı. Dev Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen "27. Alay Saygı Yürüyüşü"nde Çanakkale Savaşları'nın kahraman birliği 27. Alay ve bölge halkının mücadelesi yad edildi.

        Yürüyüşün ardından Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü Barış Borlat'ın yaptığı "27. Alay" başlıklı panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Askeri Tarih Uzmanı Ömer Arslan, 25 Nisan sabahı Anzak çıkarmasını durduran ilk birlik olan 27. Alay'ın stratejik önemine vurgu yaptı.

        Panelde, 27. Alay'ın 25 Nisan 1915 sabahı Eceabat’ta konuşlu olduğu ve düşman çıkarmasını haber alır almaz Yarbay Şefik Aker komutasında hızla harekete geçerek Conkbayırı hattında ilk savunmayı başlattığı hatırlatıldı. Birliğin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ihtiyat birlikleriyle yetişmesine kadar geçen kritik saatlerde canı pahasına kazandığı zamanın savaşın kaderini değiştirdiği belirtildi. Ayrıca, alayın büyük bir bölümünün Bigalı kahramanlardan oluşması ve Bigalı Mehmet Çavuş gibi sembol isimlerin bu birlik içindeki rolü detaylarıyla aktarıldı.

        Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, "27. Alay, Çanakkale'nin kaderini belirleyen en kritik unsurlardan biriydi. Bu toprakların ruhunu yaşatan Kent Konseyi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneğine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ise "Çanakkale muharebelerinin 111. yılında uzun süredir gerçekleştirmek istediğimiz bu programı nihayete erdirdik. Bizleri yalnız bırakmayan protokolümüze ve halkımıza sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

