        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Biga'da "Kurumlar Arası 19 Mayıs Kupası" müsabakaları başladı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kurumlar Arası 19 Mayıs Kupası" müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Biga Kaymakamlığı tarafından organize edilen turnuvada, kamu kurumlarında görev yapan personel 5 farklı branşta mücadele ediyor.


        Turnuva kapsamında tavlada 48, dartta 28, masa tenisinde 24, bilardoda 22 ve satrançta 18 olmak üzere toplam 140 sporcu şampiyonluk için ter döküyor.

        Koordinatörlüğünü Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü turnuvaya katılan protokol üyeleri de branşlarında yarışmacı olarak yer aldı.


        Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, Biga Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Biga SGK Müdürü Levent Denksoy, Kadastro Birim Yetkilisi Yunus Emre Özen ve Milli Emlak Müdür Vekili İsmail Gür, turnuvadaki müsabakalara sporcu olarak katılım sağladı.

        Turnuvanın final karşılaşmaları ise 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

