Biga'da mülki ve idari amirleri bir araya geldi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, ilçenin mülki ve idari amirlerinin katılımıyla "Daire Amirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.



Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan'ın davetiyle, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı başkanlığında oda binasında düzenlenen toplantıya Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sedat Çakır ve Tevfik Başarır, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.



Toplantıda Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı, OSB genişleme sahası, Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi ile demir yolu gibi yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.



