        Biga'da öğrenciler şehitler anısına fidan bağışı kampanyası başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Biga'da öğrenciler şehitler anısına fidan bağışı kampanyası başlattı

        Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde "Şehitlerin izinde, fidanın gölgesinde" projesi kapsamında fidan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Biga Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında Biga Belediye Meydanı'nda stant kuruldu.

        Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, fidan bağışında bulundu.

        Etkinliğe harçlıklarıyla destek veren ilkokul öğrencilerine, görevliler tarafından katılım belgesi takdim edildi.

        Projeyle öğrencilerin doğa bilinciyle yetişmesi ve şehitlerin aziz hatırasının yeşerecek fidanlarda yaşatılmasını hedefleniyor.

        Bir fidan bağış bedelinin 100 lira olarak belirlendiği kampanya kapsamında toplanan bağışlar, belirlenen alanlarda fidanların toprakla buluşturulması için kullanılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

