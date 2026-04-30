Biga'da öğrenciler şehitler anısına fidan bağışı kampanyası başlattı

Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde "Şehitlerin izinde, fidanın gölgesinde" projesi kapsamında fidan bağışı kampanyası başlatıldı.



Biga Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında Biga Belediye Meydanı'nda stant kuruldu.



Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, fidan bağışında bulundu.



Etkinliğe harçlıklarıyla destek veren ilkokul öğrencilerine, görevliler tarafından katılım belgesi takdim edildi.



Projeyle öğrencilerin doğa bilinciyle yetişmesi ve şehitlerin aziz hatırasının yeşerecek fidanlarda yaşatılmasını hedefleniyor.



Bir fidan bağış bedelinin 100 lira olarak belirlendiği kampanya kapsamında toplanan bağışlar, belirlenen alanlarda fidanların toprakla buluşturulması için kullanılacak.

