Biga'da özel gereksinimli öğrenciler ile kadın futbolcular maç yaptı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında Bigaspor Kadın Futbol Takımı ile özel gereksinimli öğrencilerinden oluşan "Dostlar Takımı" karşı karşıya geldi.



Rehberlik Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen müsabakada, Hamdibey Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim öğrencileri ile Bigasporlu kadın sporcular dostluk maçında bir araya geldi.





Karşılaşmayı tribünlerden izleyen çok sayıda vatandaş sporculara destek verdi.



Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücü olduğunu belirterek, müsabakanın kazananının dostluk olduğunu belirtti.



Etkinlik sonunda tüm sporculara katılım belgeleri, Kaymakam Kayabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan tarafından takdim edildi.



