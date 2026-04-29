        Bisikletli gezginlerin Türkiye turunun ardından ülkelerine dönüyor

        Dünya turu kapsamında bisikletleriyle yola çıkan Mattias Traballano (33) ve Joanna Desmet (31), Türkiye'deki rotalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Yeni Zelanda'dan yaklaşık üç yıl önce yola çıkan gezginler Traballano ve Desmet, Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok kenti ziyaret etti.

        Gelibolu'da bir gece konaklayan Traballano ve Desmet, buradan Edirne sınırı üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa rotasını takip edip İtalya'ya ulaşmayı planlıyor.

        Traballano, yaptığı açıklamada, İtalya'da bir inşaat malzemeleri mağazasında elektrik bölümü satış elemanı olarak çalıştığını belirterek, uzun soluklu yolculuğunda birçok ülkeyi bisikletle geçtiğini söyledi.

        Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun kaldığını dile getiren Traballano, "Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Türkiye'ye geldim. Burada mükemmel dostluklar edindim. Gittiğimiz her yerde bizi misafir olarak gördüler ve çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.

        Desmet de Türkiye'de özellikle insanların sıcak yaklaşımından etkilendiğini belirterek, yolculuklarının Avrupa etabını tamamladıktan sonra İtalya'da son bulacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
