Çanakkale Havalimanı'nda çalışanlara kurumsal bağlılık eğitimi verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı'nda Kurumsal Bağlılık Eğitimi Programı düzenlendi.



Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı kapsamında Çanakkale Havalimanı’'da görev yapan personele yönelik kurumsal bağlılık eğitimi verildi.



Eğitimde, kurumsal bağlılık, etkili iletişim, ekip ruhu, iş yaşamında motivasyon ve aile içi sağlıklı iletişim konuları ele alındı.



Programa, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya çevrim içi bağlantıyla katılırken, Trabzon Havalimanı Müdürlüğü Personeli Şube Müdürü Dr. Burhan Çapan tarafından da sunum gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde, çalışanların yalnızca mesleki gelişimlerine değil, sosyal yaşamlarına, aile ilişkilerine ve motivasyonlarına katkı sağlayan bu tür eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, benzer programların devam edeceğini kaydetti.



Eğitim sonunda Çapan'a, Ünde tarafından plaket verildi.



