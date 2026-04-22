        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenlerinin provası yapıldı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenlerinin provası yapıldı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin ilk provası yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde kurulan 57. Piyade Alayı askerleri, bando eşliğinde Atatürk Anıtı önündeki yerini aldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunma provasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Tören provası, askerlerin geçit törenin ardından sona erdi.

        Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural da tören provalarını izledi.

        Öte yandan, ekipler de tören alanındaki hazırlıklarını sürdürdü.

        - 57. Piyade Alayı izleyenleri gururlandırdı

        Çanakkale Savaşları'nda, Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayının, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurulması, provaları izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

        Tarihi Alan'ı gezen öğrencilere rehberleri, Şehitler Abidesi önündeki tören provaları sırasında 57. Piyade Alayının önemini anlattı.

        Ziyaretçiler, Türk askerinin o dönem savaşırken taşıdığı kıyafet ve teçhizatı yakından görme imkanı buldu.

        Gelibolu Yarımadası'nı İzmir'den ziyarete gelen Tuncer Korman, yaptığı açıklamada, 57. Piyade Alayının temsili olarak yeniden kurulduğunu öğrenince çok duygulandığını belirterek, "Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Önemli anıları gelecek nesillere aktarabilmek için bunun gibi önemli nüansları yakalamamız lazım." dedi.

        Öğrencilerle geziye katılan Ahmet Yiğit de 57. Piyade Alayını gördükleri için kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getirerek, "Unutamayacağım anlar. Okulumuzun öğrencileri de bu anlara tanıklık etti. Okulda hazırladığımız programlarda 57. Piyade Alayına ayrı bir bölüm ayırırız. Bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Tekrar hayat bulmuş olması bizim için sevinç ve umut verici. Biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

        - İstiklal Marşı'nı işaret diliyle aktardı

        İzmir'in Kınık ilçesinden gelen Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri, Gelibolu Yarımadası'ndaki gezileri kapsamında Şehitler Abidesi'ni ve temsili şehitlikleri gezdi.

        Atatürk Anıtı önündeki tören provalarını da izleyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde işaret diliyle önce İstiklal Marşı'nı, ardından Çanakkale Türküsü'nü aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

