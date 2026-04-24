Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törende yaptığı konuşmada, saygı gösterilerinin sadece Fransız devletinden ve İtilaf Devletlerinden askerlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Bu saygı, doğal olarak bu topraklarda yatan Osmanlı İmparatorluğu askerlerine de yöneliktir." dedi.

        Dumont, Türk yetkililer ile Fransa Büyükelçiliği arasındaki işbirliğiyle Fransız Askeri Mezarlığı'nın özen ve haysiyetle korunduğunu ifade etti.

        Büyükelçi Dumont ile Türkiye'yi temsilen Çanakkale Valisi Ömer Toraman anıta çelenk bıraktı. Misyon şefleri de temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta sundu.

        Törenin devamında, Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaşta hayatını kaybeden askerlerin yazdığı mektupları okudu.

        Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, mezarlıktaki askerlerin hikayeleriyle hazırlanan, QR kod okutularak mezarlığa ilişkin bilgileri Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil seçenekleriyle sunan sesli turun açılışı yapıldı.

        Tören, anıttaki mezarlara karanfil bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

        Programda, Fransa Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Nicolas Presson, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile eşi Richard Davies, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Senegal, İrlanda, ABD, Kanada, Almanya ve Hindistan'dan katılımcılar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri Şehitler Abidesi'...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri Şehitler Abidesi'...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı töreni düzenlen...
        Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı töreni düzenlen...
        Dedeleri 57. Alay'da görev yapan torunlar, atalarının izinden 111 yıl sonra...
        Dedeleri 57. Alay'da görev yapan torunlar, atalarının izinden 111 yıl sonra...
        Çanakkale Kara Savaşları'nda dünyanın ilk elektronik harp örneklerinden bir...
        Çanakkale Kara Savaşları'nda dünyanın ilk elektronik harp örneklerinden bir...
        Yenice'de Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kuran kursu açıldı
        Yenice'de Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kuran kursu açıldı