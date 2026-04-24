Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.



Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, törende yaptığı konuşmada, saygı gösterilerinin sadece Fransız devletinden ve İtilaf Devletlerinden askerlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Bu saygı, doğal olarak bu topraklarda yatan Osmanlı İmparatorluğu askerlerine de yöneliktir." dedi.



Dumont, Türk yetkililer ile Fransa Büyükelçiliği arasındaki işbirliğiyle Fransız Askeri Mezarlığı'nın özen ve haysiyetle korunduğunu ifade etti.



Büyükelçi Dumont ile Türkiye'yi temsilen Çanakkale Valisi Ömer Toraman anıta çelenk bıraktı. Misyon şefleri de temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta sundu.



Törenin devamında, Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaşta hayatını kaybeden askerlerin yazdığı mektupları okudu.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, mezarlıktaki askerlerin hikayeleriyle hazırlanan, QR kod okutularak mezarlığa ilişkin bilgileri Türkçe, İngilizce ve Fransızca dil seçenekleriyle sunan sesli turun açılışı yapıldı.



Tören, anıttaki mezarlara karanfil bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.



Programda, Fransa Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Nicolas Presson, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile eşi Richard Davies, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Senegal, İrlanda, ABD, Kanada, Almanya ve Hindistan'dan katılımcılar yer aldı.

