Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.



Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki tören, milli marşların okunmasıyla başladı.



Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Albay Jim Torbet, farklı savaşlarda yaralanan İngiliz askerlerine dair hikayeler anlattı.



Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan şiirlerden dizeler okudu.



Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından anıta konuldu.



Birleşik Krallık, Avustralya, Avusturya, Kamerun, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Hindistan, Malta, Nijerya, Yeni Zelanda, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka'dan büyükelçiler ve temsilciler anıta çelenk sundu.



Törende, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de hazır bulundu.



Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams da törene katıldı.

