Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 2 zanlı yakalandı.



Operasyonda, alacaklı şahıslardan tehdit ve sindirme yoluyla yüksek meblağlı geri ödemeler talep ettikleri tespit edilen şüpheliler T.M. ve Ç.S. yakalandı.



Zanlılardan T.M. işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

