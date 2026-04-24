Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Operasyonda, alacaklı şahıslardan tehdit ve sindirme yoluyla yüksek meblağlı geri ödemeler talep ettikleri tespit edilen şüpheliler T.M. ve Ç.S. yakalandı.
Zanlılardan T.M. işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.