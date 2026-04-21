Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı

        Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı

        Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma çalışmaları kapsamında dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı

        Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma çalışmaları kapsamında dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

        Enstitü Müdürü Utkan Emre Er, AA muhabirine, Çanakkale muharebelerine dair bugüne kadar pek çok araştırma ve zayiat tablosu yayımlandığını söyledi.

        Savaşın tıbbi bilançosunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren eşsiz bir belgenin ilk defa gün yüzüne çıktığını belirten Er, "Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak '3. Kolordu Harp Cerideleri' çalışmalarımız kapsamında bu raporu tespit ettik ve Anafarta Dergisi'nin 30’uncu sayısında okuyucularımızla buluşturduk. 1915 tarihli bu rapor doğrudan 3. Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından kaleme alınmış." dedi.

        Er, belgenin en çarpıcı yönünün kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 ile kasım ayının sonu arasındaki en kanlı ve kritik süreci ele alması olduğuna işaret etti.

        Doğrudan Arıburnu ve Conkbayırı bölgesinde gerçekleşen bütün büyük muharebelerin istatistiklerini barındıran bu belgenin askeri tarihin yanı sıra istatistik bilimi için de eşsiz bir referans kaynağı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Er, şöyle konuştu:

        "Raporda yer alan sayılar, o daracık coğrafyada yaşanan insan kaybının vahametini gözler önüne seriyor. Düşünün ki sadece 3. Kolordu'nun savunduğu harp sahasından tam 41 bin 471 yaralı toplanarak kayıt altına alınmış. Bu askerlerden 40 bini aşkın bölümü sargı yerlerine ve hastanelere sevk edilirken, ateş hattından sağ çıkarılan 2 bin 549 kahraman Türk askeri ise hastane koğuşlarında son nefesini vererek şehit düşmüş. Bu rakamlar bizlere Çanakkale'deki destanın yalnızca siperlerde veya yer altı lağım muharebelerinde değil, hastane çadırlarında da olağanüstü bir mücadeleyle yazıldığını net şekilde kanıtlıyor. Yayımladığımız bu evrak, Osmanlı ordusunun lojistik ve sağlık yapılanmasındaki gücünü de ortaya koymaktadır."

        - "Savaş suçu sayılan 'domdom kurşunları' ile tam 332 Türk askeri yaralanmıştır"

        Er, askeri hastanelerin sadece Çanakkale merkez ile sınırlı kalmadığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Lapseki, Biga ve Ezine gibi birçok farklı konumda sağlık tesisleri kurularak yaralılara müdahale edilmiş. Durumu ağır olanların deniz yoluyla İstanbul’daki hastanelere sevk edildiğini de düşündüğümüzde muharebe döneminde bölgede kusursuz işleyen bir askeri hastane ağının varlığı bir kez daha görülmüş oluyor. Rapor, müttefik kuvvetlerin acımasız taktiklerini ve kullanılan mühimmatın yarattığı tahribatı da detaylandırıyor. Gelibolu Yarımadası’nın coğrafi yapısı gereği çıkarma noktaları ve muharebe alanlarının düşman gemi atışlarına tamamen açık olması bomba ve şarapnel yaralanmalarının çok yüksek ve farklı türlerde yaşanmasına neden olmuştur. Belgedeki en sarsıcı detaylardan biri ise uluslararası harp hukukuna aykırı olan silahların kullanımıdır. Resmi kayıtlara göre çarpma anında genişleyerek ağır doku tahribatı yaratan ve savaş suçu sayılan 'domdom kurşunları' ile tam 332 Türk askeri yaralanmıştır."

        Utkan Emre Er, muharebelerin en çetin anlarına sahne olan göğüs göğse çarpışmaların da başhekimliğin raporunda yer bulduğunu belirterek, "Raporda 83 askerimizin süngü hücumunda en kanlı şekilde yaralandığı veya şehit düştüğü kayda geçirilmiş. Bu istatistik, çarpışmaların ne kadar acımasızca geçtiğini ve süngünün harp sahasındaki ölümcül etkisini kanıtlıyor. Bizler Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak bu eşsiz vesikaları gün yüzüne çıkararak o destanı yazan kahramanların aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Aşk yeniden
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 1915 yılına ait sağlık raporu gün yüzüne çıktı Çanakkale'de 3'...
        Gökçeada'nın şampiyon kızları kaymakamlık makamında ağırlandı
        Kahverengi kokarca için tuzak takip çalışması
        İletişim Başkan Yardımcısı Şahin: Huzurlu bir gelecek için çalışmayı kararl...
        İletişim Başkan Yardımcısı Şahin: "Toplumların sağlıklı kararlar alabilmesi...
        İletişim Başkanlığı'nın "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destan...