Çanakkale'de 18 firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 65 bin 151 kişi ve 61 bin 217 araç sorgusu yapıldı, 101 aranan şahıs ve 12 araç yakalandı.
JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda 101 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
