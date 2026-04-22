Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 22 Nisan'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 30 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.



Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Öte yandan operasyonda 1 minibüs, 15 can yeleği, 12 can simidi ve 3 hava pompasına da el konuldu.







