        Çanakkale Haberleri Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 22 Nisan'da operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 30 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Öte yandan operasyonda 1 minibüs, 15 can yeleği, 12 can simidi ve 3 hava pompasına da el konuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

